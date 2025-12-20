Secondo una dichiarazione rilasciata dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth sui social media, venerdì l’esercito americano ha lanciato attacchi di rappresaglia contro decine di obiettivi dell’ISIS in Siria. Hegseth ha affermato che l'”Operazione Hawkeye Strike” è stata condotta in Siria “per eliminare combattenti, infrastrutture e siti di armi dell’ISIS in risposta diretta all’attacco alle forze statunitensi avvenuto il 13 dicembre a Palmira, in Siria. “Questo non è l’inizio di una guerra, è una dichiarazione di vendetta”, ha detto Hegseth. “Gli Stati Uniti d’America, sotto la guida del presidente Trump, non esiteranno mai e non cederanno mai nel difendere il nostro popolo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti lanciano attacchi di rappresaglia in Siria contro decine di obiettivi dell’ISIS

Leggi anche: Raid Usa contro l’Isis in Siria: colpiti decine di obiettivi

Leggi anche: Siria, pioggia di fuoco Usa sull’Isis. Trump “Chi minaccia gli Stati Uniti sarà colpito più duramente che mai”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Usa lanciano attacchi aerei contro l'Isis in Siria; Von der Leyen dice di prepararsi alla guerra ibrida, ma arriva tardi: è in corso da 15 anni; Usa-Siria: Usa: colpiti 70 obiettivi dell'Isis negli attacchi in Siria |; Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Consiglio Ue: Senza aiuti non ci restano difese.

Gli Stati Uniti colpiscono 70 obiettivi dell'Isis in Siria dopo l'attacco ai soldati Usa - Gli Stati Uniti hanno lanciato venerdì un attacco massiccio contro l'Isis in Siria, come rappresaglia all'attacco in un'imboscata in cui sono stati uccisi due soldati e un interprete civile statuniten ... msn.com