Gli Stati Uniti lanciano attacchi di rappresaglia in Siria contro decine di obiettivi dell’ISIS
Secondo una dichiarazione rilasciata dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth sui social media, venerdì l’esercito americano ha lanciato attacchi di rappresaglia contro decine di obiettivi dell’ISIS in Siria. Hegseth ha affermato che l'”Operazione Hawkeye Strike” è stata condotta in Siria “per eliminare combattenti, infrastrutture e siti di armi dell’ISIS in risposta diretta all’attacco alle forze statunitensi avvenuto il 13 dicembre a Palmira, in Siria. “Questo non è l’inizio di una guerra, è una dichiarazione di vendetta”, ha detto Hegseth. “Gli Stati Uniti d’America, sotto la guida del presidente Trump, non esiteranno mai e non cederanno mai nel difendere il nostro popolo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
