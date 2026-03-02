Un nuovo libro propone una fiaba dark sull’arte e sull’ombra, scritta da Giorgio Nisini e Luca Ralli. La narrazione si concentra su una ragazza che vede nel buio, accompagnata da illustrazioni di Ralli. La storia si sviluppa attraverso immagini e parole che creano un’atmosfera inquietante, lasciando intendere che la trama possa essere più di un semplice racconto.

C’è un momento, nei libri riusciti, in cui si ha la sensazione che la trama sia solo un pretesto. Non perché non accada nulla, ma perché ciò che davvero si muove è altro: un’ombra interiore, una fenditura nella percezione, un varco tra visibile e invisibile. La ragazza che vedeva nel buio di Giorgio Nisini, accompagnata dalle tavole di Luca Ralli, appartiene esattamente a questa categoria rara: quella delle narrazioni brevi che, sotto la superficie lineare, aprono una crepa ontologica. Il racconto si presenta come una fiaba dark, ma in realtà è qualcosa di più complesso: è una parabola sull’atto creativo, sull’identità e sulla possibilità di vedere ciò che ancora non è accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La ragazza che vedeva nel buio: Giorgio Nisini e Luca Ralli firmano una fiaba dark sull’arte e sull’ombra

“L’ombra del corvo”, l’elaborazione del lutto esplorata in una fiaba darkTitolo: L’ombra del corvoTitolo originale: The Thing With FeathersRegia: Dylan SouthernPaese di produzione / anno / durata: Stati Uniti / 2025 / 98...

Jesi, "Il Fantasma di Canterville" al Moriconi: in scena una fiaba darkÈ una fiaba dark piena di ironia e di tenebre, patetica e sublime, quella va in scena oggi (ore 21) al Teatro Moriconi di Jesi per la rassegna ‘Fair...

Una selezione di notizie su Giorgio Nisini.

Temi più discussi: LA RAGAZZA CHE VEDEVA NEL BUIO di Giorgio Nisini (Oligo) – recensione; La ragazza che vedeva nel buio di Giorgio Nisini. Una favola oscura tra mistero, solitudine e immaginazione; La ragazza che vedeva nel buio, Giorgio Nisini torna con una fiaba dark illustrata.

La ragazza che vedeva nel buio: Giorgio Nisini e Luca Ralli firmano una fiaba dark sull’arte e sull’ombraC’è un momento, nei libri riusciti, in cui si ha la sensazione che la trama sia solo un pretesto. Non perché non accada nulla, ma perché ciò che davvero si ... thesocialpost.it

La ragazza che vedeva nel buioOligo, 2026 – Una moderna e delicata favola dark scritta con stile onirico e ambientata nel disabitato borgo di Civita di Bagnoregio, fra le viuzze del quale appare una notte la sagoma di una giovane ... sololibri.net

Massimo Maugeri, «Quel che facciamo dell’amore» (La nave di Teseo), proposto da Giorgio Nisini. Leggi la motivazione sul nostro sito: https://premiostrega.it/PS/libro/quel-che-facciamo-dellamore/ #Strega80 - facebook.com facebook

#Segnalazione #Romanzo: "La ragazza che vedeva nel buio" di Giorgio Nisini @giorgionisini, edito Oligo editore. buonalettura.altervista.org/segnalazione-l… #libri #leggere #lettori #passioneperlalettura x.com