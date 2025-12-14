L’ombra del corvo l’elaborazione del lutto esplorata in una fiaba dark

L’ombra del corvo è una fiaba dark che affronta il tema dell’elaborazione del lutto attraverso una narrazione intensa e suggestiva. Diretto da Dylan Southern, il film statunitense del 2025 esplora i profondi sentimenti di perdita e di rinascita, offrendo un’interpretazione simbolica e coinvolgente di un percorso emotivo universale.

Titolo: L’ombra del corvo Titolo originale: The Thing With Feathers Regia: Dylan Southern Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2025 98 min. Sceneggiatura: Dylan Southern, Max Porter Fotografia: Ben Fordesman Montaggio: George Cragg Suono: Zebedee Budworth Cast: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Sam Spruell, David Thewlis Produzione: Film4, Sunnymarch Distribuzione: Adler Entertainment Programmazione: Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema Una fiaba nera, in cui l’illustrazione prende forma nell’elaborazione di un lutto. Bergamonews.it

