La qualificazione in Champions è il grande traguardo frutta più di andare avanti nelle coppe Condò

Nella giornata di calcio, la sfida tra Roma e Juventus si è conclusa con un pareggio 3-3, mentre il Napoli ha battuto il Verona 2-1 all’ultimo secondo. Il Milan ha invece superato la Cremonese 2-0 nei minuti di recupero finali. La qualificazione in Champions League resta il grande obiettivo per le squadre coinvolte.

Sul CorSera: "l’Inter ha ricevuto 71 milioni; l’Atalanta 70; la Juve 63; il Napoli 48. Il Napoli ha quasi finito i faccia a faccia, è stanco di gambe e di testa, ma sono iniziati i grandi rientri". Roma-Juventus ieri è terminata 3-3, il Napoli ha vinto all’ultimo secondo col Verona 2-1 sabato, il Milan ha trionfato con la Cremonese 2-0 nei minuti di recupero finali. La corsa a un posto in Champions è sempre più agguerrita, con l’Inter che sembra ormai essere l’unica qualificata certa. Economicamente, un posto tra le prime quattro di Serie A frutterebbe. Gli epiloghi gemelli di Roma-Juve e delle partite di Milan e Napoli raccontano molto del grado di tensione e stanchezza, ma anche di ambizione e desiderio, che l’ultimo terzo di campionato reca con sé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conferenza stampa Pocognoli: «Qualificazione meritata, vogliamo andare avanti in Champions. Zakaria in difesa? Doveva rinforzare la linea»di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Pocognoli: «Qualificazione meritata, vogliamo andare avanti in Champions».

Il mese appena trascorso doveva dare risposte. Ed era un mese decisivo per la stagione della Juventus. In palio c’era la semifinale di Coppa Italia. C’era la qualificazione agli ottavi di Champions League. E soprattutto c’era l’obiettivo minimo: restare tra il terzo facebook

