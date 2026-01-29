La Juventus si prepara a giocarsi la qualificazione in Champions League, dopo aver ottenuto un risultato che l’allenatore Pocognoli definisce “meritato”. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha spiegato che la squadra ha ancora le possibilità di passare il turno e punta a continuare il cammino europeo. Sui dubbi di formazione, Pocognoli ha commentato la scelta di Zakaria in difesa, dicendo che doveva rafforzare la linea, ma la decisione non è definitiva. I tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà la prossima partita.

Conferenza stampa Pocognoli: «Qualificazione meritata, vogliamo andare avanti in Champions». Le parole del tecnico del Monaco dopo la Juve. Pocognoli è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida tra Monaco e Juventus. Le sue parole. ZAKARIA IN DIFESA – « Provo sempre a trovare le miglior soluzioni per la squadra e non avevamo difensori centrali. Ho provato a trovare la soluzione migliore per essere equilibrati e giocare con coraggio. Questa soluzione mi piace e contro il Rennes non giocheremo con 4 difensori dietro » PSG O NEWCASTLE – « Abbiamo ottenuto una qualificazione meritata. Non ho una preferenza e ho già giocato contro il Newcastle a inizio stagione e conosciamo Psg. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Pocognoli: «Qualificazione meritata, vogliamo andare avanti in Champions. Zakaria in difesa? Doveva rinforzare la linea»

La conferenza stampa di Pocognoli in vista della partita Monaco-Juve è stata l’occasione per ascoltare le sue dichiarazioni sulla sfida di Champions League.

In vista della partita di Champions League contro il Monaco, Pocognoli ha sottolineato l’eccellenza di Spalletti, ritenuto uno dei migliori in Europa.

