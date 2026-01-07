Suicidi in carcere Messina UDC | a fine anno è accaduto anche nel Magli È ora che Bitetti nomini un garante dei detenuti

Nel 2025, circa 80 suicidi sono stati registrati nelle carceri italiane, un dato tra i più alti degli ultimi anni. A Messina, si è verificato un episodio nel carcere del Magli. L’UDC di Messina chiede che il sindaco Bitetti nomini un garante dei detenuti, per affrontare con maggiore attenzione le problematiche legate alla salute mentale e alla tutela delle persone detenute.

Tarantini Time Quotidiano Nel 2025 sono stati registrati circa 80 suicidi nelle carceri italiane, che equivale a uno dei dati più alti degli ultimi anni. Uno degli ultimi suicidi dell’anno appena passato è avvenuto proprio a Taranto, lo scorso 26 dicembre Sono convinto che questo dato sia meritevole di attente riflessioni. A partire dalle condizioni che i detenuti molto spesso sono costretti a vivere, soprattutto in relazione al sovraffollamento delle carceri. Basti pensare che in Italia sono a disposizione circa 46mila posti e invece la popolazione carceraria supera 63mila persone. In particolare, nel carcere “Carmelo Magli” del capoluogo jonico sono attualmente detenute circa 800 persone a fronte di 400 posti disponibili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Suicidi in carcere, Messina (UDC): “a fine anno è accaduto anche nel Magli. È ora che Bitetti nomini un garante dei detenuti” Leggi anche: Garante dei detenuti: "A Palermo carceri sovraffollate e vecchie, boom di suicidi e atti di autolesionismo" Leggi anche: Carceri sovraffollate, suicidi e carenza di personale: il bilancio di fine anno del garante Ciambriello Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vandali nel cimitero di San Pietro Vernotico: quinto episodio nel brindisino. Messina (UDC) I Suicidi in carcere: a fine anno è accaduto anche nel Magli. È ora che Bitetti nomini un garante dei detenuti - La Redazione comunica di aver ricevuto in data odierna la dichiarazione del consigliere comunale di Taranto dell’UDC, Emiliano Messina, e di procedere alla sua pubblicazione per opportuna informazione ... pugliapress.org

Suicidi “sotto la media”, i Garanti dei detenuti contro Nordio: “Profondo sconcerto, parole di gravità inaudita” - Una nota per esprimere “il più profondo sconcerto” per le affermazioni di Carlo Nordio sui suicidi in carcere. ilfattoquotidiano.it

Suicidi, sovraffollamento e isolamento: Nordio minimizza, ma il carcere non rieduca - Sta finendo la lunga estate carceraria, quando il tempo recluso si ferma ancor più che negli altri periodi dell’anno e il carcere è ancor più abbandonato a se stesso. ilfattoquotidiano.it

Nel 2025 ottanta suicidi in carcere. Alemanno a Domani: «Racconto la fatica in cella e il sistema al collasso» x.com

https://www.vita.it/carcere-gli-80-suicidi-e-i-161-morti-che-la-politica-non-puo-ignorare/ Carcere, gli 80 suicidi e i 161 morti che la politica non può ignorare - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.