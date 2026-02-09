Giustizia riparativa in carcere | le otto raccomandazioni del Garante dei detenuti

In un rapporto pubblicato ieri, il Garante dei detenuti propone otto raccomandazioni per introdurre la giustizia riparativa nelle carceri italiane. L’obiettivo è coinvolgere di più le vittime e la comunità, andando oltre i soli metodi punitivi. Secondo il Garante, questo approccio può aiutare i detenuti a reinserirsi nella società e ridurre i recidivi. Le proposte puntano a un cambio di passo nel sistema penitenziario, più aperto al dialogo e alla riparazione dei danni.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.