La Promessa anticipazioni 3 marzo | Pia si scontra con Romulo dopo le rivelazioni di Emilia

Nella prossima puntata de La Promessa, Pia e Romulo avranno un confronto dopo le rivelazioni fatte da Emilia. Pia tenterà di chiarire la sua posizione con Romulo, che reagirà alle sue spiegazioni. La puntata si svolgerà il 3 marzo e vedrà i due personaggi coinvolti in un confronto diretto, mentre Emilia sarà al centro di nuove rivelazioni.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Pia cerca di spiegarsi con Don Romulo dopo il confronto con Emilia. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: i domestici iniziano a sospettare che qualcosa abbia profondamente ferito Don Romulo. La tensione a Palazzo ha raggiunto il punto di rottura.