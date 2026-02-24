La Promessa anticipazioni 25 febbraio | Romulo smascherato la verità sull' addio a Emilia

Romulo viene smascherato dopo aver lasciato Emilia senza spiegazioni, provocando scompiglio tra i personaggi. La verità sulla promessa di matrimonio emerge durante un confronto acceso, mentre Emilia rivela a Pia il passato nascosto. La scena si svolge in un momento di grande tensione, con protagonisti che cercano di capire cosa sia accaduto davvero. La puntata promette di svelare dettagli cruciali sulla crisi tra i personaggi.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Emilia confessa a Pia di essere stata promessa sposa di Romulo, abbandonata senza spiegazioni. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Donna Petra sembra cambiata dopo l'incontro con Alicia, ma la servitù tiene la guardia alzata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La Promessa anticipazioni 23 febbraio: il denaro di Don Romulo salva ManuelIl denaro di Don Romulo permette a Manuel di riprendere il suo progetto.

Un Posto al Sole, anticipazioni 25 febbraio: Ferri scopre la verità sull'incidenteFerri scopre la verità sull’incidente, spinto da una testimonianza inattesa.

