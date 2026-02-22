La Promessa anticipazioni 23 febbraio | il denaro di Don Romulo salva Manuel

Da movieplayer.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il denaro di Don Romulo permette a Manuel di riprendere il suo progetto. La promessa fatta a Manuel si concretizza grazie a un aiuto inaspettato, che gli dà la possibilità di comprare le prime attrezzature. La scena si svolge in un momento cruciale, quando Manuel affronta le difficoltà economiche e trova una soluzione concreta. La puntata mostra come un gesto improvviso possa cambiare il corso degli eventi.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il sogno di Manuel riparte grazie a un gesto inatteso, ora ha i soldi per acquistare i primi macchinari. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: costretta a nozze segrete, Catalina vuole Simona al suo fianco all'altare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

