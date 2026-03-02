La Premier League prende in giro Vicario con un video del suo errore | costretti a cancellare tutto

La Premier League ha condiviso un video che mostra un errore di Vicario, attirando molte reazioni online. L'account ufficiale della competizione ha ripreso il clamoroso errore, che è diventato virale, e il Tottenham ha risposto con dichiarazioni dure. Poco dopo, i contenuti sono stati rimossi, lasciando intendere che ci sia stata una reazione immediata alle polemiche generate.