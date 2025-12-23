Ucraina violento attacco di Mosca con morti e feriti Russia Today prende in giro gli europei con un video

Nella notte, l’Ucraina ha subito nuovi attacchi da parte della Russia, con diverse vittime, tra cui una bambina di 4 anni. Il presidente Zelensky ha confermato almeno tre decessi e numerosi feriti. Nel frattempo, Russia Today ha pubblicato un video che ironizza sulla reazione degli europei. La situazione rimane tesa, con continue tensioni tra le parti coinvolte.

Roma, 23 dicembre 2025 – Un’altra notte di violenti attacchi russi sull’Ucraina. Secondo quanto scrive il il presidente Volodymyr Zelensky in un post su Telegram, si contano almeno tre morti tra cui anche una bambina di 4 anni. “Al momento nella maggior parte del territorio ucraino permangono allarmi aerei. Tuttavia, tutti i servizi necessari sono stati mobilitati per eliminare le conseguenze dell'attacco”, fa sapere il Capo di Stato. Il raid aereo sulla capitale Kiev ha provocato almeno 5 feriti. Secondo l' intelligence ucraina, Mosca starebbe preparando attacchi su larga scala proprio durante le festività e gli attacchi di questa notte sarebbero le avvisaglie della nuova escalation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, violento attacco di Mosca con morti e feriti. Russia Today prende in giro gli europei con un video Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo” Leggi anche: Ucraina, "attacco russo" con droni su stazione ferroviaria di Shotska, 1 morto e 30 feriti, Zelensky attacca Mosca: "È terrorismo" - VIDEO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Violento attacco russo con missili e droni su molte regioni dell’Ucraina, la Polonia alza i caccia; Diretta | Kiev: Violento attacco russo con missili e droni; Guerra, le news di oggi. Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese. Mosca, abbattuti nella notte 29 droni di Kiev; Guerra Ucraina Russia, Kiev: “Nuovi attacchi russi a infrastrutture energetiche”. LIVE. Diretta | Kiev: "Violento attacco russo con missili e droni" - Nuova escalation nella guerra: massicci attacchi russi con missili e droni su tutta l’Ucraina, raid ucraini in Russia, allarmi aerei e blackout. msn.com

