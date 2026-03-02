la morte di domenico almeno 45 minuti senza il cuore

Il piccolo Domenico è stato senza battito per almeno 45 minuti, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali. La vicenda riguarda un episodio in cui il bambino ha subito un arresto cardiaco e i soccorritori sono intervenuti per tentare di rianimarlo. Le circostanze precise non sono state ancora chiarite, e le indagini sono in corso per fare luce sui dettagli di quanto accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Il piccolo Domenico è rimasto almeno 45 minuti senza il cuore. La circostanza emerge da una nuova tranche di conversazioni tra gli infermieri che erano in sala operatoria durante il trapianto fallito, che ha provocato la morte del bambino all’ospedale Monaldi e acquisite agli atti dell’inchiesta della procura di Napoli. Era già stato dichiarato da un’infermiera specializzata del reparto che “il contenitore chiuso” con l’organo era arrivato in sala operatoria “qualche minuto prima delle 14.30”. La ricostruzione temporale si arricchisce ora di ulteriori elementi. Alle ore 15.00, in uno dei messaggi si legge che il cuore destinato al trapianto, “portato nel ghiaccio secco, si è congelato” e che “forse non lo può impiantare, stiamo da tre ore per cercare di togliere il ghiaccio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

