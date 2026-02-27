Ospedale Monaldi l' orrore in sala | Per 14 minuti Domenico Caliendo senza cuore

Un episodio inquietante si è verificato nell’ospedale Monaldi, dove un paziente, Domenico Caliendo, è stato lasciato senza assistenza per 14 minuti, senza che il suo cuore battesse. Durante un intervento, i medici sarebbero arrivati a Bolzano in condizioni di stanchezza, con strumenti inadeguati, tra cui un contenitore frigo improvvisato, come riferito da un infermiere.

Quando arrivarono a Bolzano erano «stanchi, infreddoliti e sprovvisti del corredo necessario»: avevano un contenitore frigo «da spiaggia» (per dirla con un infermiere altoatesino), non avevano i «sacchetti dove riporre il cuore ricevuto dal donatore», oltre a manifestare lacune da un punto di vista linguistico. C'era un solo dottore napoletano, «un vice chirurgo», che traduceva dall'inglese quello che dicevano i medici austriaci alla collega chirurga che doveva espiantare il cuore. Tanto che la dottoressa napoletana si limitava a ripetere «va bene Vince'.», in una fase delicata dell'intervento di espianto del cuore dal piccolo donatore altoatesino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai».

Trapianto fallito al Monaldi: il contenitore usato per trasportare il cuore per Domenico CaliendoIl contenitore usato per trasportare il cuore destinato al bimbo di 2 anni a Napoli è di vecchia concezione, un "frigo passivo", nonostante il...

