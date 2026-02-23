L' indagine sulla morte del piccolo Domenico | un buco di 45 giorni prima dell' allarme e tutte le domande senza risposta

Un ritardo di 45 giorni nel segnalare la morte di Domenico ha sollevato numerosi dubbi. La famiglia denuncia che il trapianto, eseguito il 23 dicembre, avrebbe potuto avere più possibilità di successo se fosse intervenuta prima. Il team medico si è riunito solo il 6 febbraio, lasciando molte domande senza risposta sulla tempistica e sulle decisioni prese. La vicenda rimane irrisolta, mentre si cercano chiarimenti sui tempi e le modalità dell’intervento.

Ben 59 giorni di agonia, una madre che ha scoperto dai giornali cosa era successo al suo bambino, un cuore bruciato da un errore umano e un vuoto di 45 giorni in cui nessuno specialista si è riunito per valutare le condizioni di Domenico. Mentre la procura di Napoli ha avviato le indagini e si prepara a nominare i consulenti per l'autopsia, i documenti sulla degenza del piccolo iniziano a restituire un quadro inquietante, fatto di silenzi, ritardi e domande che attendono ancora risposta. La peggiore delle quale è sempre una: il piccolo di due anni morto all'ospedale Monaldi si sarebbe potuto salvare se i medici avessero agito diversamente?, Il 23 dicembre Domenico viene sottoposto a un trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Morte del piccolo Domenico, l’indagine su sanitari e medici si allargaDomenico, un bambino di sei anni, è morto all’Ospedale Monaldi di Napoli nella notte tra venerdì e sabato, dopo un lungo ricovero.

Mentre le condizioni del piccolo Domenico restano gravissime, senza la possibilità di accedere ad un nuovo trapianto, spuntano a breve nuovi indagati (al momento sono sei) nell’indagine della Procura della Repubblica di Napoli. Verrà aperta formalmente u - facebook.com facebook

La cartella clinica del piccolo #Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, sarebbe incompleta. A sostenerlo è l’avvocato della famiglia, Francesco #Petruzzi, che parla dell’assenza di un documento ritenuto fondamentale. “Dalla cartellina clinica inviata da x.com