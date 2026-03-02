La moglie del cuoco cinese ucciso dalla polizia in piazza Mistral | Mio marito poteva salvarsi | perché gli hanno sparato alla testa?

La moglie del cuoco cinese ucciso dalla polizia in piazza Mistral ha affermato che suo marito avrebbe potuto salvarsi e che avrebbe avuto più possibilità di sopravvivere se fosse stato colpito alle braccia o alle gambe anziché alla testa. Ha anche sottolineato che avrebbe potuto ricevere cure per i suoi problemi psicologici. La donna ha espresso il suo rammarico per come si sono svolti i fatti.

"Mio marito poteva salvarsi. Poteva essere curato per i suoi problemi psicologici o sarebbe potuto essere ancora vivo se fosse stato colpito dagli agenti alle braccia o alle gambe e non alla testa". La signora Ma Xia è la vedova di Liu Wenham, il trentenne cuoco di nazionalità cinese morto l'uno febbraio scorso nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral a Milano. Il racconto: il difficile percorso di Liu Wenham La donna, assistita dall'avvocato Fan Zheng, racconta il difficile percorso esistenziale del marito, legato soprattutto alla sua salute psichiatrica, che aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l'arma, usata poi per sparare contro la volante blindata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La moglie del cuoco cinese ucciso dalla polizia in piazza Mistral: “Mio marito poteva salvarsi: perché gli hanno sparato alla testa?” Mestre, polizia trova il marito in casa della moglie e lo arresta: perché non poteva avvicinarsi alla donnaEseguito un arresto per violazione di misura cautelare a Mestre nei confronti di un 52enne, già destinatario del divieto di avvicinamento alla moglie... Leggi anche: La vedova di Liu Wenham: 'Mio marito poteva salvarsi' Una raccolta di contenuti su Mistral. La moglie del cuoco cinese ucciso dalla polizia in piazza Mistral: Mio marito poteva salvarsi: perché gli hanno sparato alla testa?Parla Ma Xia, vedova di Liu Wenham, il 30enne ucciso l’1 febbraio a Milano dopo aver rubato una pistola a una guardia giurata: Siamo disperati. I miei figli chiedono quando tornerà papà. Quattro age ... ilgiorno.it La vedova del cuoco morto nella sparatoria a Rogoredo: Aveva problemi psicologici, perché non l'hanno curato?La donna, in un'intervista, ricostruisce gli ultimi giorni dell'uomo morto in seguito a una sparatoria con la polizia in piazza Mistral ... milanotoday.it