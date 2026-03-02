La mobilità a Roma cambia volto | più esperienziale più vicina alle persone

A Roma il settore automotive sta vivendo una trasformazione, passando da servizi di assistenza e vendita tradizionali a un modello più orientato all’esperienza del cliente. Ora si offrono consulenze personalizzate, test su strada e proposte finanziarie adattate alle esigenze di ogni persona. Questa evoluzione riguarda aziende e clienti, che si incontrano in un mercato in continuo mutamento.

Anche a Roma il mercato automotive evolve rapidamente: dalla semplice assistenza all'acquisto siamo passati oggi ad un servizio costruito intorno al cliente: consulenza personalizzata, test su strada e soluzioni finanziarie su misura.