La Fraternita di Misericordia “Don Giulio Facibeni” di Galeata ha annunciato l’apertura del corso 2026 destinato a nuovi volontari soccorritori. Si tratta del terzo anno consecutivo in cui viene organizzato questo percorso formativo. La Misericordia invita chi è interessato a partecipare, con l’obiettivo di coinvolgere ulteriori persone nelle attività di assistenza e soccorso.

Un’occasione per conoscere e toccare con mano il lavoro della Misericordia di Galeata nel territorio da vicino e rendersi disponibile verso il prossimo Per il terzo anno consecutivo la Fraternita di Misericordia “Don Giulio Facibeni” di Galeata lancia il nuovo corso per volontari soccorritori. Il primo appuntamento si terrà lunedì 9 marzo alle 20,30 nella sede di via Pantano 14, a Galeata. Un’occasione per conoscere e toccare con mano il lavoro della Misericordia di Galeata nel territorio da vicino e rendersi disponibile verso il prossimo. Dal 1973 l’associazione opera nel territorio dell’alta val Bidente e non sono con servizi di trasporto infermi, trasporti sociali, protezione civile ma anche assistenze ad eventi e manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Al via il corso di formazione per nuovi volontari Avo

La Lega del Filo d'Oro cerca nuovi volontari a Pisa: al via il corso di formazioneDal 4 febbraio la Lega del Filo d'Oro promuove a Pisa il corso base di formazione per diventare volontario della Fondazione.

Approfondimenti e contenuti su Misericordia di Galeata.

Argomenti discussi: La Misericordia di Galeata lancia il corso 2026 per nuovi volontari.

Giubileo Missionari Misericordia: don Buonaiuto, non è solo un atteggiamento pastorale ma è la sostanza stessa del Vangelo di GesùLa misericordia non è solo un atteggiamento pastorale ma è la sostanza stessa del Vangelo di Gesù. Lo evidenzia don Aldo Buonaiuto, fondatore di Interris.it e Missionario della Misericordia nominato ... agensir.it

Galeata ’Comune cardioprotetto’La Fraternita della Misericordia Odv ‘don Giulio Facibeni’ di Galeata ha promosso un progetto per far diventare il Comune bidentino un paese cardioprotetto. Nel corso dell’assemblea convocata ... ilrestodelcarlino.it