La mappa delle aziende toscane legate alla mafia Il dettaglio di Arezzo

Una mappa dettagliata mostra le aziende toscane coinvolte in attività mafiose, con un focus particolare su Arezzo. La regione, pur non essendo considerata terra di mafie, presenta comunque alcune imprese collegate a strutture criminali. Questa analisi evidenzia come la presenza di attività illegali si manifesti anche in aree considerate meno a rischio, senza implicare un coinvolgimento diffuso.

"La Toscana non è terra di mafie ma la mafia c'è". Le parole che era solito ripetere il magistrato Antonino Caponnetto, fotografano perfettamente la situazione della nostra regione. La Toscana infatti è la nona regione in Italia per immobili e aziende sequestrate alle mafie. Come spiega il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Spiegel: perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Si indaga sul possibile riciclaggio di aziende legate ad AbramovichBerlino, 28 gennaio 2026 - Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella...

Ravenna capitale del rischio industriale: la mappa delle aziende più "pericolose" (e quanto sono sorvegliate)La Romagna è una terra che negli ultimi anni ha dovuto prendere contezza, in modi improvvisi e devastanti, della proprie fragilità.

Contenuti e approfondimenti su Arezzo.

Confindustria, Evoluzione e sviluppo delle aziende familiariArezzo, 19 gennaio 2026 – Le aziende familiari costituiscono l’ossatura del tessuto economico italiano, tuttavia dinamiche come il passaggio generazionale e l’adeguamento ai nuovi scenari globali ... lanazione.it

Referendum abrogativo delle mega aziende sanitarie locali, la proposta del Comitato Salute per TuttiArezzo, 21 dicembre 2025 – Il Comitato Salute per Tutti, costituitosi in Arezzo il 15 febbraio 2025, nella giornata di giovedì 18 dicembre u.s. ha depositato, presso gli Uffici di Presidenza del ... lanazione.it