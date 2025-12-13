Ravenna capitale del rischio industriale | la mappa delle aziende più pericolose e quanto sono sorvegliate

Ravenna si distingue come epicentro del rischio industriale in Romagna, con una mappa dettagliata delle aziende più a rischio e dei livelli di sorveglianza. La regione, negli ultimi anni, ha affrontato sfide impreviste e drammatiche, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente le attività industriali per garantire la sicurezza e la tutela del territorio.

La Romagna è una terra che negli ultimi anni ha dovuto prendere contezza, in modi improvvisi e devastanti, della proprie fragilità. Accanto ai rischi del dissesto idrogeologico ormai noti, le province costiere - in particolare quella ravennate - si trovano esposte anche a rischi di altro tipo. Ravennatoday.it La gestione del rischio promuove la crescita: l’assicurazione come leva strategica per l’Italia - Nelle economie più avanzate il settore assicurativo agisce come infrastruttura economica: aiuta a leggere, valutare e mitigare il rischio, integrandolo nella ... repubblica.it

OMC Med Energy, Ravenna per tre giorni capitale italiana dell'energia - RAVENNA (ITALPRESS) – Per guidare la trasformazione del settore energetico e industriale del nostro Paese finalizzata alla decarbonizzazione dei modelli produttivi, è stato rinnovato a Ravenna, nella ... iltempo.it

Ravenna: un’intera giornata tra mosaici, storia e meraviglia Il 10 gennaio 2026 ti portiamo a scoprire Ravenna, una città che è stata capitale per ben tre volte e che custodisce alcuni dei tesori più straordinari dell’arte bizantina. Un viaggio affascinante, perf - facebook.com facebook

Ravenna delle nebbie

Video Ravenna delle nebbie Video Ravenna delle nebbie