La Lombardia detta la linea alle Aler 2026 | più controlli più assegnazioni meno alloggi vuoti

Da milanotoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lombardia ha stabilito nuove linee guida per le Aler 2026, prevedendo un aumento dei controlli e delle assegnazioni di alloggi a persone con basso reddito. Sono in programma anche interventi per ridurre gli immobili sfitti e rafforzare la lotta all'abusivismo. Le misure sono state annunciate per migliorare la gestione del patrimonio abitativo pubblico nella regione.

Più lotta all'abusivismo, più assegnazioni a persone a basso reddito, meno alloggi sfitti e altro ancora. Sono (in massima sintesi) le direttive che Regione Lombardia impartisce alle Aler per l'anno 2026, secondo il documento proposto dall'assessore alla casa Paolo Franco e approvato lunedì dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In Lombardia oltre 38 mila alloggi popolari vuoti, Cna:"Rilanciare subito l'housing sociale"Per rispondere a una crisi abitativa ormai strutturale nella regione, Cna Lombardia chiede che l'housing sociale venga trasformato in una vera...

