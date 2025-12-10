In Lombardia oltre 38 mila alloggi popolari vuoti Cna | Rilanciare subito l’housing sociale
In Lombardia, oltre 38 mila alloggi popolari risultano vuoti, evidenziando una criticità nel settore abitativo. Cna Lombardia propone di rilanciare immediatamente l’housing sociale, trasformandolo in un’infrastruttura strategica per favorire sviluppo e coesione sociale, in risposta alla crisi abitativa ormai strutturale nella regione.
Per rispondere a una crisi abitativa ormai strutturale nella regione, Cna Lombardia chiede che l'housing sociale venga trasformato in una vera infrastruttura strategica, capace di generare sviluppo e coesione. La Confederazione propone un modello fondato su quattro priorità: valorizzare la.
Crisi abitativa in Lombardia: CNA chiede rilancio immediato dell'housing sociale - Housing sociale in Lombardia: CNA chiede investimenti, appalti accessibili e nuove soluzioni per affrontare la crescente emergenza abitativa.
Lombardia e crisi abitativa: Rilanciare subito housing sociale, sbloccando alloggi vuoti e coinvolgendo imprese artigiane - Bozzini: "Rigenerazione rapida del patrimonio ERP, appalti accessibili alle PMI e nuove soluzioni abitative per lavoratori e giovani" Per rispondere ...
