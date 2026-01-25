Matteo Salvini invita il generale Vannacci a mantenere un atteggiamento pragmatico, sottolineando l'importanza di evitare slogan e di puntare sulla concretezza. Dopo un intenso confronto tra dirigenti nazionali e amministratori locali, Salvini ribadisce la necessità di coesione e di un approccio realistico nelle scelte politiche, lasciando da parte le proteste e concentrandosi su obiettivi chiari e condivisi.

Il generale Vannacci, se deciderà di strappare, è già archiviato. Il Matteo Salvini che chiude la tre giorni di confronto tra dirigenti nazionali e amministratori locali organizzata dal partito in Abruzzo, non nomina mai il generale nel suo discorso. Ma pronuncia parole nette: «La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla». E poco importa se il riferimento, come chiarisce poi ai cronisti, non è al vicesegretario ed europarlamentare («lo vedo in settimana») ma ai due deputati Davide Bergamini e Attilio Pierro, che hanno recentemente lasciato la Lega per traslocare in Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo

La Roma da record per presenze chiede al governo “più agenti e meno slogan”Nel 2025 Roma ha registrato un anno da record nel settore turistico, con circa 22,9 milioni di arrivi.

Dialogo e pragmatismo: la linea di Meloni e Merz per tenere uniti Europa e UsaDurante il Consiglio europeo straordinario, Giorgia Meloni e Antonio Merz hanno sottolineato l'importanza di mantenere un approccio pratico e dialogico tra le nazioni alleate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Salvini su Vannacci: Nessuna resa dei conti, errori di squadra

Argomenti discussi: Sulla mozione per gli aiuti all'Ucraina, la Lega si divide mentre Vannacci chiede spazio; Il battaglione Vannacci si fa partito, Salvini trema: il generale prepara la spallata alla Lega; PARTITO Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: Sto preparando un’Afd all’italiana; Vannacci contro Francesca Pascale: Analista politica o ventriloqua?. Botta e risposta su Lega e Salvini.

Salvini avvisa Vannacci: «Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla»Salvini dal palco dell'evento organizzato dalla lega a Rivisondoli, L'Aquila, dal titolo 'Idee in movimento' avverte Vannacci: «Fuori dal partito rischia di ... ilgazzettino.it

Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismoIl generale Vannacci, se deciderà di strappare, è già archiviato. Il Matteo Salvini che chiude la tre giorni di confronto tra dirigenti nazionali e amministratori locali organizzata ... msn.com

Referendum, Nordio ora avvisa i giudici: Non parlare della P2 di Gelli di Giacomo Salvini ----------------------------------- La replica “i giudici alimentano lo scontro istituzionale” I magistrati che si esprimono per il “No” alla riforma costituzionale della separazione del - facebook.com facebook