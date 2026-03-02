La lite tra Tajani e Conte | Io non mi faccio chiamare Giuseppi

Durante un dibattito politico, la presidente Stefania Craxi ha chiesto di mantenere i toni bassi, ma la discussione si è subito infiammata tra Antonio Tajani e Giuseppe Conte. Tajani ha replicato a Conte con un commento diretto, specificando che Trump non lo ha mai chiamato con un soprannome simile. La discussione si è conclusa con l’intervento del ministro degli Esteri, coinvolto nello scambio di battute.

Tajani: Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica x.com