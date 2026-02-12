LIVE Wolfsburg-Juventus Champions League calcio femminile in DIRETTA | importante limitare i danni all’andata

Oggi la Juventus affronta il Wolfsburg in trasferta per l’andata degli spareggi di Champions League femminile. La partita è importante per cercare di limitare i danni e mettere le basi per la qualificazione. La sfida si gioca in un clima teso, con le bianconere che cercano di arginare le avversarie tedesche e conquistare un risultato positivo in vista del ritorno. Seguiamo in tempo reale l’evolversi di una partita cruciale per la squadra italiana.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus gioca l'andata degli spareggi. La Juventus Women torna finalmente in campo in Europa per una sfida già decisiva. Le bianconere sfidano il Wolfsburg nell'andata degli spareggi della UEFA Women's Champions League, primo storico turno a eliminazione diretta che mette in gioco l'accesso ai quarti di finale. Una partita di altissimo livello contro una delle squadre più conosciute del calcio femminile europeo, con l'obiettivo chiaro di tornare tra le migliori otto di questa competizione.

