Il conflitto si estende missili di Hezbollah verso Israele e raid su Beirut

Questa mattina, missili di Hezbollah sono stati lanciati verso Israele e sono stati segnalati raid su Beirut. Nel frattempo, a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha si sono uditi numerosi scoppi e esplosioni, mentre si registra uno scontro tra forze iraniane e israeliane. La regione si trova coinvolta in un'intensa escalation di violenza.

Sale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah. Sirene ed esplosioni in Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati. Usa in allerta per possibili cyber-attacchi iraniani Fuoco incrociato tra Iran e Israele, con tutta la regione in fiamme: avvertite numerose esplosioni questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un morto in Bahrein per gli attacchi iraniani. Nella notte l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e droni verso il nord d'Israele. Secondo il ministero della Salute libanese, ci sarebbero 31 morti e 149 feriti.