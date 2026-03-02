La guerra si allarga | nuovi raid sull' Iran esplosioni a Dubai e Doha colpita base a Cipro Trump | ' Operazioni per almeno 4 settimane' Larijani | ' Non trattiamo' Israele attacca Hezbollah 10 morti a Beirut

Nelle ultime ore si sono verificati nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, e un attacco a una base a Cipro. Israele ha condotto operazioni contro Hezbollah, causando dieci vittime a Beirut. Trump ha annunciato che le operazioni dureranno almeno quattro settimane, mentre Larijani ha dichiarato che non si trattano negoziati. La regione si trova al centro di una serie di eventi militari in rapido sviluppo.