La guerra si allarga | nuovi raid sull' Iran esplosioni a Dubai e Doha colpita base a Cipro Trump | ' Operazioni per almeno 4 settimane' Larijani | ' Non trattiamo' Israele attacca Hezbollah 10 morti a Beirut
Nelle ultime ore si sono verificati nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, e un attacco a una base a Cipro. Israele ha condotto operazioni contro Hezbollah, causando dieci vittime a Beirut. Trump ha annunciato che le operazioni dureranno almeno quattro settimane, mentre Larijani ha dichiarato che non si trattano negoziati. La regione si trova al centro di una serie di eventi militari in rapido sviluppo.
(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno raggiunto al telefono in Florida è: quanto durerà il conflitto in Iran? Trump ha detto ad Axios che ci sono due opzioni. Una delle due prevede una guerra lunga: «Posso continuare a lungo e prendere controllo di tutto». L’altra: «Finire in due o tre giorni e dire agli iraniani: “Ci vediamo di nuovo tra qualche anno se iniziate a ricostruire” (i programmi missilistico e nucleare)». Poi ieri ha suggerito che l’operazione durerà quattro settimane.??Leggi l'articolo completo (di Guido Olimpio) Un conteggio provvisorio, in evoluzione perché gli iraniani continuano a «sparare» contro tutti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare»| Larijani: «Non trattiamo con gli Usa». Raid israeliani su Beirut: 10 morti DAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.
