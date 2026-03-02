La guerra in Iran rafforzata la sicurezza in aeroporti e stazioni | pugliesi bloccati a Dubai

La guerra in Iran ha portato a un aumento delle misure di sicurezza negli aeroporti e nelle stazioni. A causa delle tensioni, alcuni cittadini pugliesi sono stati bloccati a Dubai. Anche in Puglia sono stati intensificati i controlli sui possibili obiettivi sensibili americani e israeliani. Le autorità hanno implementato verifiche più rigide in diverse località del territorio.

Rafforzato anche in Puglia il livello di sicurezza sui possibili obiettivi sensibili americani e israeliani. A Bari, in pieno centro, la sede del consolato di Israele è sorvegliata a vista da una camionetta dell'Esercito 24 ore su 24, attorno all'edificio è impossibile parcheggiare o sostare. Ma c'è massima allerta anche in aeroporti, stazioni, porti e alcune aree sensibili, come il quartiere ebraico di Trani, ad esempio. Già sabato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a seguito di un confronto con il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha fatto diramare a tutte le prefetture e questure una disposizione urgente...

