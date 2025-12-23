La disfida dei Fitto | a Maglie lo zio Antonio sfida il supercommissario Ue

A Maglie, si svolge una disputa tra lo zio Antonio e il supercommissario Ue, riflettendo le tensioni tipiche delle dinamiche familiari. La vicenda, definita la “disfida dei Fitto”, mette in luce le complesse relazioni tra membri della stessa famiglia e questioni di interesse pubblico. Un episodio che, pur mantenendo toni pacati, evidenzia come le divergenze possano manifestarsi anche in contesti istituzionali e politici.

Bari. "Parenti serpenti". Ovvero zio contro nipote come nella più classica delle diatribe di famiglia. Il piccolo comune di Maglie, nel basso Salento, è il teatro di un conflitto politico-. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Fitto si candida, Toma lo esclude dalla giunta: botta e risposta a distanza - Dopo la candidatura a sindaco dell’assessore il primo cittadino gli revoca le deleghe: “Incompatibile amministrare e fare campagna elettorale contro”. lecceprima.it

"Fittopoli": l'effetto Fitto sui fondi europei a Maglie (Lecce) - Maglie, comune in provincia di Lecce, è la città natale di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione Europea. la7.it

