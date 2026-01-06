E' morto monsignor Raffaele Nogaro | il vescovo di frontiera che ha sfidato la camorra

È deceduto monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta, noto per il suo impegno contro la camorra e la sua attenzione alle realtà di frontiera. Aveva 92 anni. La notizia è stata comunicata dal vescovo Pietro Lagnese, che ha espresso il dolore della comunità ecclesiale per la perdita di un figura storica e rispettata.

