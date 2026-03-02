A Caserta si tiene un confronto sulla riforma della Giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Diversi rappresentanti si incontrano per discutere le modifiche in programma, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni della proposta. L’evento si concentra sulle questioni legate al sistema giudiziario e alle possibili conseguenze di eventuali cambiamenti. La discussione si svolge in un clima di confronto tra le parti coinvolte.

La riforma della Giustizia torna al centro del dibattito pubblico in vista del referendum del 22 e 23 marzo. In questo quadro si inserisce il convegno “La Giustizia Sì riforma”, promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale in collaborazione con il Secolo d’Italia, in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17.30 a Palazzo Paternò, in via San Carlo 142 a Caserta. Leggi anche La riforma della giustizia spiegata bene punto per punto: perché votare Sì è una scelta di civiltà giuridica. Referendum sulla Giustizia, il sondaggio parla chiaro: ampio vantaggio del Sì, smentiti mainstream e toghe rosse. I numeri. L’iniziativa. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: offrire un momento di approfondimento tecnico e politico sui contenuti della riforma, a poche settimane dal voto referendario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Giustizia Sì riforma: a Caserta il confronto in vista del referendum del 22 e 23 marzo

Reggio Calabria al voto sulla giustizia: infopoint per spiegare la riforma e il referendum del 22-23 marzo.Reggio Calabria si prepara al referendum sulla giustizia: infopoint del “No” per informare i cittadini Reggio Calabria si mobilita in vista del...

Referendum sulla riforma della Giustizia: si voterà il 22 e 23 marzo. Nella stessa data anche le suppletive per la CameraIl Consiglio dei ministri ha fissato la data del referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia: gli elettori saranno chiamati alle urne...

Una raccolta di contenuti su Giustizia.

Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla giustizia 2026. La riforma costituzionale firmata da Nordio, spiegata in breve; Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza; Referendum costituzionale sulla giustizia: cosa sapere.

Referendum sulla giustizia, la scommessa di Meloni: Vincerà il sìLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è convinta che al referendum sulla riforma della giustizia vincerà il sì ... vocealta.it

Referendum costituzionale, ad Asciano nasce il Comitato per il Sì: incontro pubblico sulla riforma della giustiziaasce ad Asciano il Comitato per il SÌ in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, chiamato a confermare la legge recante Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istitu ... radiosienatv.it

Ci vediamo domani a Pescara, Teramo e L’Aquila: con il #Si daremo all’Italia una #giustizia giusta! #fratelliditalia #pescara #teramo #LAquila - facebook.com facebook

Cosa cambia per i cittadini con la riforma della Giustizia #iovotosi x.com