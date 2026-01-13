Referendum sulla riforma della Giustizia | si voterà il 22 e 23 marzo Nella stessa data anche le suppletive per la Camera

Il 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum sulla riforma della Giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri. In questa occasione gli elettori saranno chiamati a esprimersi con un voto di conferma o di modifica sulla modifica approvata dal Parlamento lo scorso ottobre. Nella stessa giornata si terranno anche le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati.

Il Consiglio dei ministri ha fissato la data del referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia: gli elettori saranno chiamati alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo per esprimersi con un sì o un no sulla modifica approvata dal Parlamento lo scorso ottobre. Nelle stesse giornate si svolgeranno anche le elezioni suppletive per la Camera dei deputati, necessarie a coprire due seggi rimasti vacanti. A confermare la decisione dell’esecutivo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della riunione a Palazzo Chigi. Le elezioni suppletive serviranno a sostituire Alberto Stefani, oggi governatore del Veneto, e Massimo Bitonci, assessore della sua giunta, entrambi eletti in precedenza in collegi uninominali e successivamente decaduti dal ruolo parlamentare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

