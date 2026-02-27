La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026 2028

La Giunta regionale ha approvato oggi il Bilancio di previsione 2026-2028 e, nel pomeriggio, il presidente Roberto Fico ha illustrato i dettagli del documento ai giornalisti. La presentazione si è svolta in un incontro pubblico nel quale sono stati forniti i punti principali del bilancio, approvato recentemente dall’organo decisionale regionale.

Questo pomeriggio il presidente Roberto Fico ha presentato alla stampa il documento di Bilancio di previsione 2026-2028, appena approvato dalla Giunta regionale.Si tratta di una manovra complessa, con un volume totale per l'esercizio 2026 di oltre 38,5 miliardi di euro.