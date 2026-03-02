La furia epica di Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato il suo ottavo intervento militare del secondo mandato. L’azione riguarda un’operazione militare condotta senza preavviso ufficiale e coinvolge forze armate statunitensi in una regione strategica. Nessuna dichiarazione formale è stata rilasciata sui motivi dell’intervento, mentre le forze coinvolte sono state mobilitate rapidamente. La decisione ha portato a intense discussioni tra le autorità e i media.

Da sabato 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele bombardano pesantemente l’Iran, che ha risposto colpendo il territorio israeliano e le basi statunitensi in vari paesi della regione. Negli attacchi è stato ucciso Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran dal 1989. Le incognite sono ancora tante. Di certo per il presidente statunitense Donald Trump è cominciata una fase decisiva. A poco più di un anno dall’insediamento, il suo secondo mandato si sta rivelando l’esatto opposto di quello che molti commentatori avevano pronosticato e che lui stesso aveva promesso. Sul fronte interno si è dato in ogni modo la zappa sui piedi e il suo programma... 🔗 Leggi su Internazionale.it

