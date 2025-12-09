La Porsche contromano poi lo schianto mortale | tragedia in galleria immagini spaventose
Una scena drammatica si è consumata nella serata di ieri, quando un impatto violentissimo ha ridotto due auto a lamiere contorte e trasformato un tratto di strada in un luogo di caos e disperazione. I primi soccorritori arrivati sul posto hanno trovato uno scenario devastante, segnato da detriti ovunque e da un silenzio pesante rotto solo dalle sirene in avvicinamento. Per una delle persone coinvolte, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’urto è stato talmente forte da sbalzarlo dal sedile anteriore fino a quello posteriore, rendendo immediatamente chiara la gravità dell’accaduto. La vittima è un uomo di 73 anni, deceduto nel terribile incidente avvenuto intorno alle 21:30 di lunedì 8 dicembre nella Galleria della Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ruba un'auto, poi la spericolata fuga in superstrada contromano a #Gallarate - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it