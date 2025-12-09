Una scena drammatica si è consumata nella serata di ieri, quando un impatto violentissimo ha ridotto due auto a lamiere contorte e trasformato un tratto di strada in un luogo di caos e disperazione. I primi soccorritori arrivati sul posto hanno trovato uno scenario devastante, segnato da detriti ovunque e da un silenzio pesante rotto solo dalle sirene in avvicinamento. Per una delle persone coinvolte, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’urto è stato talmente forte da sbalzarlo dal sedile anteriore fino a quello posteriore, rendendo immediatamente chiara la gravità dell’accaduto. La vittima è un uomo di 73 anni, deceduto nel terribile incidente avvenuto intorno alle 21:30 di lunedì 8 dicembre nella Galleria della Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La Porsche contromano, poi lo schianto mortale: tragedia in galleria, immagini spaventose