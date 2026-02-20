La fortuna bacia la Brianza | gioca 5 euro e ne vince 22500

Un giocatore della Brianza ha vinto 22.500 euro al lotto giocando solo 5 euro. La sua vincita deriva da una combinazione fortunata di numeri scelti casualmente. La notizia ha fatto scalpore tra gli appassionati di giochi d’azzardo nella zona, dove molti cercano di ripetere l’esperienza. La schedina vincente è stata convalidata nella provincia di Monza e della Brianza, attirando l’attenzione di altri scommettitori. La fortuna ha scelto proprio questa regione per regalare un grande risultato.

Vincita fortunata in Brianza. Come riporta Agipronews, un fortunato brianzolo - o fortunata - è riuscito a vincere ben 22500 euro al lotto facendo una giocata da 5 euro. In una estrazione, quella di giovedì 19 febbraio, che ha distribuito premi per 8,3 milioni di euro in tutta Italia, un giocatore a Bellusco si è recato in un punto vendita di via Lombardia e ha effettuato una giocata. Puntando 5 euro su di un terno sulla ruota di Roma, il giocatore si è portato a casa ben 22500 euro. Anche altre località regionali sono state baciate dalla fortuna. A Presezzo, in provincia di Bergamo, un giocatore ha vinto 22mila euro grazie ad un 9 a 10eLotto, in una giornata che ha distribuito premi per 22,9 milioni di euro nel Belpaese.🔗 Leggi su Monzatoday.it

