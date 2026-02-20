La fortuna bacia la Brianza | gioca 5 euro e ne vince 22500
Un giocatore della Brianza ha vinto 22.500 euro al lotto giocando solo 5 euro. La sua vincita deriva da una combinazione fortunata di numeri scelti casualmente. La notizia ha fatto scalpore tra gli appassionati di giochi d’azzardo nella zona, dove molti cercano di ripetere l’esperienza. La schedina vincente è stata convalidata nella provincia di Monza e della Brianza, attirando l’attenzione di altri scommettitori. La fortuna ha scelto proprio questa regione per regalare un grande risultato.
Vincita fortunata in Brianza. Come riporta Agipronews, un fortunato brianzolo - o fortunata - è riuscito a vincere ben 22500 euro al lotto facendo una giocata da 5 euro. In una estrazione, quella di giovedì 19 febbraio, che ha distribuito premi per 8,3 milioni di euro in tutta Italia, un giocatore a Bellusco si è recato in un punto vendita di via Lombardia e ha effettuato una giocata. Puntando 5 euro su di un terno sulla ruota di Roma, il giocatore si è portato a casa ben 22500 euro. Anche altre località regionali sono state baciate dalla fortuna. A Presezzo, in provincia di Bergamo, un giocatore ha vinto 22mila euro grazie ad un 9 a 10eLotto, in una giornata che ha distribuito premi per 22,9 milioni di euro nel Belpaese.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Gioca 2 euro e ne vince 100 mila euro: la dea bendata bacia Pagani
Leggi anche: La fortuna bacia la Brianza: vinti 13mila euro a 10eLottoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gioca e vince un milione di euro. La fortuna bacia Rapolano Terme; La fortuna bacia Pontedera: biglietto del 10eLotto da 26mila euro; La fortuna bacia il casertano: vinti 22.138 euro al Lotto; La fortuna bacia l'Irpinia: vincita d 100mila euro con un biglietto Vip.
La fortuna bacia la Brianza: gioca 5 euro e ne vince 22500Vincita fortunata in Brianza. Come riporta Agipronews, un fortunato brianzolo - o fortunata - è riuscito a vincere ben 22500 euro al lotto facendo una giocata da 5 euro. monzatoday.it
La fortuna bacia la Brianza, vinti 64mila euro al giocoBen 64mila euro di vincite con giocate da pochi euro e che hanno fatto di Monza e Brianza la provincia d'Italia più premiata nell'ultima estrazione di Lotto e 10eLotto. Come riporta il sito ... monzatoday.it
Seveso, colpo da 2 milioni con un Gratta e Vinci! La fortuna fa tappa in Brianza e accende i riflettori su Seveso, dove un giocatore ha centrato un premio da 2 milioni di euro con un biglietto “Super Numerissimi”. Si tratta di una delle vincite più rilevanti registrate - facebook.com facebook