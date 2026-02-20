La fortuna bacia la Brianza | gioca 5 euro e ne vince 22.500

Un residente della Brianza ha avuto una sorpresa incredibile giocando solo 5 euro, portando a casa 22.500 euro. La sua giocata si è rivelata fortunata, lasciando tutti senza parole. La vincita è avvenuta presso una ricevitoria locale, dove il cliente ha deciso di tentare la fortuna all’ultimo momento. Questa storia ha già fatto il giro del quartiere, attirando curiosi e appassionati di giochi. La sua buona sorte ha riempito di entusiasmo gli abitanti della zona.

Vincita fortunata in Brianza. Come riporta Agipronews, un fortunato brianzolo - o fortunata - è riuscito a vincere ben 22.500 euro al Lotto facendo una giocata da 5 euro. In una estrazione, quella di giovedì 19 febbraio, che ha distribuito premi per 8,3 milioni di euro in tutta Italia, un giocatore a Bellusco si è recato in un punto vendita di via Lombardia e ha effettuato una giocata. Puntando 5 euro su di un terno sulla ruota di Roma, il giocatore si è portato a casa ben 22500 euro. Anche altre località lombarde sono state baciate dalla fortuna. A Presezzo, in provincia di Bergamo, un giocatore ha vinto 22mila euro grazie ad un 9 a 10eLotto, in una giornata che ha distribuito premi per 22,9 milioni di euro nel Belpaese.