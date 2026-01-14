‘Facce da ospedale – Le persone dietro le cure’ mostra fotografica al San Camillo di Roma
(Adnkronos) – Raccontare l'ospedale attraverso i volti di chi ogni giorno lo vive e lo rende possibile. E' questo il cuore della mostra fotografica permanente 'Facce da ospedale. Le persone dietro le cure', che sarà inaugurata venerdì 16 gennaio alle 12 presso il padiglione (con ingresso libero) Piastra-piano terra dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
