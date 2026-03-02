La famiglia nel bosco vuole tornare in Australia | Il nostro futuro è altrove

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori della famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, hanno dichiarato che desiderano tornare in Australia. Durante un’intervista a 60 Minutes Australia, programma trasmesso sulla Nine Network, hanno spiegato che una delle possibilità per loro è rimanere in Europa e ricominciare tutto da capo. La famiglia sta valutando le opzioni per il proprio futuro.

Lo sfogo di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion alla tv australiana: “I nostri figli non meritano quello che sta succedendo” “Un’opzione per noi è rimanere in Europa e ricominciare tutto daccapo”. Lo raccontano Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti), in un’intervista a 60 Minutes Australia, un programma di attualità australiano in onda su Nine Network. Rispondendo alle domande della giornalista Amelia Adamas, Nathan riflette sulla possibilità di restare in Italia e ammette: “Ci piacerebbe rimanere, se i nostri figli sono al sicuro. Loro non meritano quello che sta succedendo”. Secondo quanto riporta il Sidney Morning Herald, la coppia avrebbe chiesto al governo australiano di Anthony Albanese di intervenire affinché possano rimpatriare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La famiglia nel bosco vuole lasciare l’Italia: “Il nostro futuro è altrove in Europa”Famiglia nel bosco, la famiglia australiana dei cosiddetti “neorurali” torna a far parlare di sé.

