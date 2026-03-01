Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia Il nostro futuro è altrove in Europa | l’annuncio in tv

Una famiglia che vive nel bosco ha comunicato in un’intervista televisiva australiana la decisione di lasciare l’Italia. Nella dichiarazione, hanno affermato che il loro futuro si trova altrove, in Europa. La famiglia ha spiegato di aver preso questa scelta dopo aver valutato diverse opzioni e di essere pronta a trasferirsi per iniziare una nuova vita fuori dal paese.

La cosiddetta “famiglia nel bosco” è esasperata e vuole lasciare l’Italia. Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno rilasciato un’intervista alla tv australiana per annunciare la loro decisione: “Il nostro futuro non è in Italia ma altrove in Europa“. Ma prima di poter mettere in atto la loro intenzione, i due dovranno nuovamente ottenere la potestà genitoriale. La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia Famiglia nel bosco contro psicologa Si attende la decisione del Tribunale dei Minori La famiglia nel bosco vuole lasciare l’Italia “Abbiamo accettato tutti i compromessi possibili, la scuola, i vaccini, il bagno. ma non ci restituiscono i nostri figli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

