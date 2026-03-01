La famiglia nel bosco vuole lasciare l’Italia | Il nostro futuro è altrove in Europa

Una famiglia australiana che vive nel bosco ha annunciato di voler lasciare l’Italia per trasferirsi in un’altra parte d’Europa. La famiglia, nota come parte dei “neorurali,” ha espresso la volontà di cercare un futuro diverso. La decisione arriva dopo aver vissuto nel bosco per un certo periodo, attirando l’attenzione dei media. La famiglia ha comunicato la scelta di cambiare paese senza ulteriori dettagli.

Famiglia nel bosco, la famiglia australiana dei cosiddetti “neorurali” torna a far parlare di sé. Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, intervistati da una televisione australiana, hanno annunciato l’intenzione di lasciare l’Italia dopo la sospensione della potestà genitoriale decisa dal Tribunale per i minorenni.«Abbiamo accettato tutti i compromessi possibili, la scuola, i vaccini, il bagno. ma non ci restituiscono i nostri figli. Dovremmo accettare compromessi per far stare a loro agio i giudici italiani?», hanno dichiarato. E ancora: «Il governo australiano ci ha abbandonato: non vogliono avere a che fare con i regolamenti italiani. Il nostro futuro non è in Italia ma altrove in Europa». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

