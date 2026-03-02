Una coppia composta da una donna australiana e un uomo britannico, sospesa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila dalla capacità genitoriale sui tre figli, ha richiesto al governo australiano di intervenire per il rimpatrio. La coppia, conosciuta come

La coppia che si è vista sospendere dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila la capacità genitoriale sui suoi tre figli, l’australiana Catherine Birmingham e il britannico Nathan Trevallion, ha chiesto al governo australiano di Anthony Albanese di intervenire perché possano rimpatriare. Lo riporta oggi il Sydney Morning Herald. La figlia di otto anni e i gemelli di sei anni, allontanati dalla famiglia, vivono da quasi quattro mesi in una struttura di accoglienza in Abruzzo. «Mi sento vuoto di dentro, pieno di tristezza», ha detto Trevallion al programma della Tv australiana '60 Minutes' di ieri sera. «Non si meritano quello che sta succedendo a loro». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La "famiglia nel bosco" chiede di rimpatriare in Australia

Famiglia nel bosco, arriva la sorella di Catherine: i bambini potrebbero tornare in AustraliaLa sorella di Catherine Birmingham sta arrivando dall’Australia per sostenere la “mamma del bosco” e il resto della famiglia mentre è in corso la...

Famiglia nel bosco, la speranza di avere i bimbi a casa per Natale e il conto corrente in AustraliaSi torna a parlare della famiglia nel bosco, dato che nella giornata di domani - martedì 16 dicembre - si terrà l'udienza presso la Corte d'Appello...

Tutto quello che riguarda Australia.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia, Il nostro futuro è altrove in Europa: l’annuncio in tv; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Famiglia nel bosco, Nathan: Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso; Famiglia nel bosco, il padre dei bambini: Accetteremo le regole italiane.

Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciareNon possiamo tornare in Australia, Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio, non può volare ancora. Un'opzione per noi è rimanere in Europa, per ricominciare tutto daccapo. Sono le parole con cui Ca ... msn.com

Palmoli: la famiglia nel bosco chiede di rimpatriare in AustraliaLa coppia che si è vista sospendere dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila la capacità genitoriale sui suoi tre figli, l'australiana Catherine Birmingham e il britannico Nathan Trevallion, ha chies ... rete8.it

«Tornare in Australia non è un’opzione dal momento che Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio per volare di nuovo», ha detto Catherine in una lunga intervista rilasciata alla trasmissione tv “60 minutes Australia” - facebook.com facebook

#F1 | Ferrari: ecco perché la SF-26 in Australia cerca una partenza bruciante x.com