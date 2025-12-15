Si riaccende il dibattito sulla famiglia nel bosco, con l'udienza di domani alla Corte d'Appello dell'Aquila. I giudici sono chiamati a decidere sul reclamo presentato dai legali di Catherine e Nathan Trevallion, in un caso che coinvolge la tutela dei figli e i risvolti legali e personali della vicenda.

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, la speranza di avere i bimbi a casa per Natale e il conto corrente in Australia

Si torna a parlare della famiglia nel bosco, dato che nella giornata di domani - martedì 16 dicembre - si terrà l'udienza presso la Corte d'Appello all'Aquila durante la quale i giudici dovranno esprimersi sul reclamo presentato dai legali di Catherine e Nathan Trevallion. La speranza di tutti è che i piccoli possano tornare a casa, ma in questi giorni sono comunque emerse delle criticità. L'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila risale allo scorso 13 novembre, ed è ormai un mese che la famiglia vive separata. Il tribunale ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale dei due adulti e di trasferire altrove i bambini (che attualmente si trovano in una casa famiglia a Vasto) per tutelare la sicurezza dei minori e garantire loro un ambiente sicuro e stimolante per la crescita psico-fisica e sociale. Ilgiornale.it

