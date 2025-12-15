Serie C l’Appia Rugby Brindisi batte il Bitonto per 66 a 6
L’Appia Rugby Brindisi si impone con grande autorità contro il Bitonto, chiudendo la partita con il punteggio di 66-6. La sfida, valida per la quarta giornata di Serie C, si è svolta al Campo di Sant'Elia, confermando il momento positivo della squadra brindisina e la distanza tecnica tra le due contendenti.
BRINDISI - Altra partita senza storia quella di ieri, 14 dicembre 2025, per l'Appia Rugby Brindisi che ha dominato il Grifoni Rugby Bari-Bitonto con un netto 66-6, nella sfida valida per la quarta giornata di Serie C, disputata al Campo di Sant'Elia. Gli ospiti, formalmente iscritti come cadetta. Brindisireport.it
