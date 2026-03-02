La F1 non si ferma | GP d’Australia confermato nonostante le tensioni globali

Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 si svolgerà come previsto, nonostante le recenti tensioni internazionali legate all’attacco contro l’Iran da parte di Stati Uniti e Israele. La conferma arriva dagli organizzatori dell’evento, che hanno mantenuto la programmazione senza modifiche. La gara si terrà secondo il calendario stabilito, in un contesto di crescente preoccupazione a livello globale.

Nelle ultime ore l’escalation internazionale seguita all’attacco contro l’Iran da parte di Stati Uniti e Israele ha acceso dubbi sui grandi eventi itineranti, Formula 1 compresa. L’attenzione si è spostata subito sul GP d’Australia, in programma a Melbourne nel fine settimana, perché l’organizzazione del mondiale dipende da una catena logistica enorme: voli, trasporti, merci, personale. La risposta ufficiale, però, è arrivata in modo netto: la gara si farà regolarmente e l’arrivo dei team in Australia è considerato sotto controllo. Il messaggio, in sostanza, è: “calma, la macchina F1 è costruita per gestire emergenze e cambi di piano”. A rassicurare tifosi ed appassionati è stato Travis Auld, CEO del GP d’Australia, spiegando che la crisi non ha prodotto effetti concreti sul trasferimento di squadre ed addetti ai lavori in Oceania. 🔗 Leggi su Sportface.it

F1, confermato il GP d’Australia: “Piloti, ingegneri e team principal saranno qui”La crisi internazionale esplosa dopo l’attacco all’Iran di Stati Uniti ed Israele sembra non aver avuto ripercussioni sul GP d’Australia di F1: il...

F1, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingIl conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: nel weekend del 6-8 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale 2026 di Formula 1, e come da tradizione...

Tutto quello che riguarda Australia.

Temi più discussi: F1, caos voli: si corre in Australia, dubbio su Bahrain e Arabia Saudita; F1, problemi per Antonelli: la Mercedes si ferma nei test; F1 | Vasseur: Oggi miglior tempo, ma in Australia sarà diverso. Non traiamo conclusioni ora; In Australia sarà allarme energia: i numeri.

Il ceo del Gp d'Australia rassicura: Il Gran Premio di F1 si farà(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il ceo del Gran Premio d'Australia, Travis Auld, ha assicurato che la guerra in Iran non impedirà a team e piloti di Formula 1 di raggiungere il paese e Melbourne in tempo per ... msn.com

Ferrari bloccata, crisi Medio Oriente: la F1 trema, voli in Australia difficili, Bahrain e Arabia a rischioIl conflitto in Medio Oriente ha un riflesso dal punto di vista logistico anche sulla Formula 1 per la chiusura degli spazi aerei e dei conseguenti voli cancellati ... sport.virgilio.it

La nuova era tecnica della Formula 1 parte dall’Australia. Alan Permane, team principal della Racing Bulls, parla del “cambiamento più impegnativo di sempre” e svela la vera sfida della Red Bull-Ford nella gestione dell’energia e dell’integrazione tra telaio e - facebook.com facebook

Finalmente si parte! Ecco come e quando vedere il GP Australia Formula 1 @corsedimoto x.com