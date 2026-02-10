Juventus-Inter | Conceicao e Kelly l’allenatore li schiera per dare scossa al derby d’Italia e alla corsa scudetto

Conceicao e Kelly partiranno entrambi titolari contro l’Inter, cercando di dare una scossa alla Juventus in vista del derby d’Italia. L’allenatore punta su di loro per cambiare marcia e rilanciare la squadra in una sfida cruciale per la corsa allo scudetto. La partita si avvicina e i tifosi aspettano risposte importanti in campo.

Derby d'Italia: Conceicao e Kelly pronti a sfidare l'Inter. La Juventus si appresta ad affrontare una delle sfide più impegnative della stagione, il derby d'Italia contro l'Inter. L'attenzione si concentra sulle possibili scelte di formazione, con due giocatori in particolare, Conceicao e Kelly, che sembrano essere in pole position per una maglia da titolare. La partita, in programma a breve, assume un'importanza cruciale nel contesto della lotta per lo scudetto, alimentando l'attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Le ultime sessioni di allenamento hanno rivelato una possibile svolta tattica da parte dell'allenatore bianconero.

Conceicao ha commentato la vittoria della sua squadra, sottolineando che è stata meritata e che hanno svolto il proprio compito.

Gli esami strumentali svolti su Conceicao e Kelly non hanno evidenziato lesioni, ma la loro presenza contro il Sassuolo rimane incerta.

Juventus, Conceiçao: Mi vedo qui a lungo. Spalletti? Mi piace la sua fame di vittorieIntervista ai microfoni di SportMediaset per Francisco Conceicao, esterno classe 2002 della Juventus, pronto a tornare in campo dopo il leggero problema. tuttomercatoweb.com

Juventus, Conceicao e Kelly pronti per l'InterDopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e il pareggio contro la Lazio la Juventus i nizia la marcia di avvicinamento al big match previsto per sabato sera contro l'Inter. fantacalcio.it

