Sabato sera a San Siro si disputa il 256esimo Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Cristian Chivu, alla guida dei nerazzurri, vuole vincere per rompere un tabù e riscrivere le gerarchie del campionato. La partita non è solo una questione di punti, ma di un’egemonia che i nerazzurri cercano di riconquistare. Il calcio italiano si prepara a un match che potrebbe cambiare gli equilibri di questa stagione.

Non è solo una questione di punti, ma di un'egemonia da ripristinare. Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 20:45, la "Scala del Calcio" di San Siro ospiterà l'edizione numero 256 del Derby d'Italia, un incrocio che per l' Inter di Cristian Chivu rappresenta molto più di una tappa verso il titolo. Nonostante il primato solitario con 58 punti e un percorso quasi netto, l'ombra della Juventus continua a proiettarsi come un'ossessione tattica e psicologica sulla Milano nerazzurra. Se la società e i tifosi possono dirsi soddisfatti per il cammino in Champions (miglior italiana nel girone unico) e in Coppa Italia, il bilancio negli scontri diretti con la "Vecchia Signora" resta la ferita aperta di una stagione fin qui trionfale.

© Como1907news.com - Inter-Juve, l’ossessione del Derby d’Italia: Chivu sfida il tabù per lo scudetto

La Serie A si accende con le grandi sfide tra Inter e Juventus.

Questa sera va in scena il 269esimo Derby d’Italia tra Juventus e Inter.

