Sanremo 2024 prende avvio con la conferma del primo ospite, Max Pezzali. Durante il telegiornale delle 20 del Tg1, il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato la presenza del noto cantante come primo ospite della 76esima edizione. Questa scelta segna l'inizio di un evento che si preannuncia ricco di musica e appuntamenti di rilievo.

Sanremo entra nel vivo con l'annuncio del primo ospite della 76esima edizione. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la scelta di Max Pezzali durante l'edizione delle 20 del Tg1. Quest'anno l'unico e solo protagonista di quello che accadra' sul "palco sul mare" sara' il cantautore pavese: 5 serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le canzoni di Pezzali, quelle stesse che si cantano da 30 anni e che continuano a unire generazioni. "Sulla nave che getta l'ancora di fronte a Sanremo tutti gli anni di solito si alternavano vari protagonisti. In questo 'palco' sul mare - ha spiegato Carlo Conti al Tg1 - ci sara' quest'anno un unico grande nome che ogni sera fara' festa: e' Max Pezzali, tutte le sere con noi al festival". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: Max Pezzali è il primo ospite della 76esima edizione

