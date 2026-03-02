La città tappezzata di striscioni | una chiamata a raccolta per il punto esclamativo alla stagione

La città si riempie di striscioni che invitano a sostenere la squadra in vista della partita decisiva. Le strade sono punteggiate da messaggi di incoraggiamento e chiamate alla partecipazione, mentre i tifosi si preparano a vivere un momento importante. La sfida si avvicina e tutti attendono che il team dia il massimo in campo. La tensione cresce tra i sostenitori.

E' una corsa contro il tempo. La sfida che può indirizzare la stagione, se non in maniera definitiva, è alle porte. Nel turno infrasettimanale, al Vigorito, arriva il Catania e batterlo sarebbe quasi come una sentenza, anche con eventuale ricostruzione della classifica senza Trapani e Siracusa. La vittoria del Benevento sul campo del Potenza e il pareggio tra etnei e Salernitana ha rappresentato la tempesta perfetta: tre punti per i sanniti che hanno messo ulteriore margine sui siciliani e convinto i granata a dover puntare al massimo al secondo posto e guardarsi anche le spalle per non perdere il terzo. Era chiaro che l'incrocio di ieri era di fondamentale importanza e la squadra di Floro Flores lo ha attraversato con sicurezza.

