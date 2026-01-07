Acca Larentia il 7 gennaio fascista a Roma | città tappezzata di manifesti per il presente
Il 7 gennaio a Roma si terrà l’annuale commemorazione di Acca Larentia, occasione in cui vengono esposti manifesti e simboli legati a questa ricorrenza. La città si prepara a un evento che richiama gruppi e sostenitori, con manifestazioni previste alle 18. Questa ricorrenza rappresenta un momento di memoria per alcuni e di contestazione per altri, inserendosi nel più ampio dibattito sulla presenza di simboli e ideologie di estrema destra in Italia.
“Ogni anno sentirete presente”. Roma si prepara all'ormai consueto appuntamento fascista di Acca Larenzia che andrà in scena alle 18. Una questione non più soltanto nostalgica e politica, perché tre mesi fa trentuno militanti di CasaPound hanno ricevuto le notifiche di inizio processo in merito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
