Acca Larentia il 7 gennaio fascista a Roma | città tappezzata di manifesti per il presente

Il 7 gennaio a Roma si terrà l’annuale commemorazione di Acca Larentia, occasione in cui vengono esposti manifesti e simboli legati a questa ricorrenza. La città si prepara a un evento che richiama gruppi e sostenitori, con manifestazioni previste alle 18. Questa ricorrenza rappresenta un momento di memoria per alcuni e di contestazione per altri, inserendosi nel più ampio dibattito sulla presenza di simboli e ideologie di estrema destra in Italia.

